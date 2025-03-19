Джокович сыграет с австралийцем Хидзикатой во втором круге «мастерса» в Майами
Австралиец Ринки Хидзиката победил серба Хамада Меджедовича в первом круге турнира в Майами — 7:5, 3:6, 7:5.
Во втором круге он встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Бельгиец Давид Гоффен в первом круге победил Александра Вукича (Австралия) и сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ринки Хидзиката (Австралия) — Хамад Меджедович (Сербия) — 7:5, 3:6, 7:5
Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Вукич (Австралия) — 2:6, 6:4, 6:2
