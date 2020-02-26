Джокович стал соперником Хачанова по четвертьфиналу турнира в ОАЭ

Серб Новак Джокович в матче второго круга на турнире в ОАЭ в двух сетах обыграл немца Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 6:1.

В четвертьфинале Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:3, 6:1