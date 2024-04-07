Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович установил новое достижение. 7 апреля он стал самым возрастным игроком, когда-либо занимавшим первую строчку рейтинга АТР.

Серб является первой ракеткой мира в возрасте 36 лет и 321 дня. Он превзошел рекорд швейцарца Роджера Федерера по этому показателю, который завершил карьеру в 2022 году.

Впервые Джокович возглавил мировой рейтинг в июле 2011 года. Он стал рекордсменом по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира (8). Также сербский теннисист — рекордсмен по количеству титулов в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин (24), по количеству побед в «мастерсах» (40) и Итоговых турнирах (7).