Джокович стал полуфиналистом турнира в Париже
20:03
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в четвертьфинале соревнований в Париже одолел американца Тэйлора Фритца.
В полуфинале турнира Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США) — 6:4, 6:3
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