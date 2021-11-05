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Джокович стал полуфиналистом турнира в Париже

20:03
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в четвертьфинале соревнований в Париже одолел американца Тэйлора Фритца.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США) — 6:4, 6:3

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Иван Шитик все материалы автора
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