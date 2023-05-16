Джокович стал первым игроком, который 17 раз выходил в четвертьфинал на одном «Мастерсе»

Сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком, который 17 раз смог дойти до четвертьфинала на одном турнире серии «Мастерс».

Джокович 17 раз участвовал в турнире ATP в Риме (Италия) и всегда выходил в 1/4 финала. 35-летний спортсмен шесть раз выигрывал «Мастерс» в столице Италии.

Также Джокович первым в истории дошел до 17 четвертьфиналов подряд на турнирах всех категорий.

В четвертом круге «Мастерса» в Риме Джокович обыграл Кэмерона Норри из Великобритании (6:3, 6:4). В четвертьфинале турнира он сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Хольгер Руне (Дания).