Джокович сравнялся с Надалем по количеству финалов на «Мастерсах»

Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:0).

Матч продолжался 2 часа 59 минут и стал для серба 22-й победой подряд с начала сезона.

Джокович в 51-й раз вышел в финал «Мастерса» и делит первое место по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем.

В финале турнира в Цинциннати Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем. В случае победы серб выиграет 35-й «Мастерс» и также сравняется с Надалем по этому показателю.