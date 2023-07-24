Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:10

Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Торонто. Турнир стартует 7 августа. В основной сетке его заменит Кристофер Юбенкс. Серб снялся из-за усталости.

«Очень надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы сыграть там перед потрясающей публикой», — сказал Джокович сайту ATP.

В текущем сезоне Джокович выиграл три титула, два из них — на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2023 серб дошел до финала, где уступил Карлосу Алькарасу.

Новак Джокович
0
Читайте также
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира в Будапеште
«Спартак» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Хлусевича
ВС РФ пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста
Минобороны заявило о пресечении атаки двух беспилотников в Москве
Мишустин начал поездку по Дальнему востоку с визита во Владивосток
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев потерял 17 позиций в рейтинге ATP
Новости
RSS RSS
Все новости