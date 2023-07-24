Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Торонто. Турнир стартует 7 августа. В основной сетке его заменит Кристофер Юбенкс. Серб снялся из-за усталости.

«Очень надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы сыграть там перед потрясающей публикой», — сказал Джокович сайту ATP.

В текущем сезоне Джокович выиграл три титула, два из них — на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2023 серб дошел до финала, где уступил Карлосу Алькарасу.