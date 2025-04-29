Джокович снялся с «мастерса» в Риме

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович принял решение отказаться от участия в «мастерсе» в Риме.

В основной сетке соревнований серба заменит Фабиан Марожан из Венгрии. Турнир в Риме стартует 7 мая и продлится до 18 мая.

В субботу, 26 апреля, 37-летний Джокович уступил 44-й ракетке мира Маттео Арнальди (3:6, 4:6) во втором круге «мастерса» в Мадриде. Он второй раз в сезоне проиграл три матча подряд.

Джокович занимает 5-е место в мировом рейтинге. За карьеру он завоевал 99 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.