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Сегодня, 22:04

Джокович снялся с «мастерса» в Париже

Алина Савинова
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что не примет участия в турнире ATP 1000 в Париже. «Мастерс» пройдет с 28 октября по 3 ноября.

«К сожалению, я не сыграю на «мастерсе» в Париже в этом году. Прошу прощения у тех, кто надеялся увидеть меня там. У меня много воспоминаний, связанных с этим турниром, и я надеюсь вернуться в следующем году», — написал Джокович в своих соцсетях.

Серб является победителем «мастерса» в Париже 2023 года. В решающем матче прошлого сезона он обыграл Григора Димитрова из Болгарии (6:4, 6:3).

На прошедших выходных 37-летний Джокович занял третье место в выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде. В матче за бронзу серб победил испанца Рафаэля Надаля.

Теннис
Новак Джокович
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