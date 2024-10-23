Джокович снялся с «мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что не примет участия в турнире ATP 1000 в Париже. «Мастерс» пройдет с 28 октября по 3 ноября.

«К сожалению, я не сыграю на «мастерсе» в Париже в этом году. Прошу прощения у тех, кто надеялся увидеть меня там. У меня много воспоминаний, связанных с этим турниром, и я надеюсь вернуться в следующем году», — написал Джокович в своих соцсетях.

Серб является победителем «мастерса» в Париже 2023 года. В решающем матче прошлого сезона он обыграл Григора Димитрова из Болгарии (6:4, 6:3).

На прошедших выходных 37-летний Джокович занял третье место в выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде. В матче за бронзу серб победил испанца Рафаэля Надаля.