Джокович снялся с Итогового турнира в Турине

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что из-за травмы не примет участия в Итоговом турнире АТР в Турине.

«Это большая честь — пройти отбор на Итоговый турнир в Турине. Я с нетерпением ждал возможности там оказаться, но из-за травмы не смогу играть на следующей неделе. Приношу извинения тем, кто планировал меня там увидеть. Желаю всем игрокам отличного турнира. Скоро увидимся!» — написал Джокович в своих соцсетях.

Вместо 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в Турине сыграет россиянин Андрей Рублев, который занимал 9-е место в Чемпионской гонке. Итоговый турнир АТР стартует 10 ноября и завершится 17-го числа.

Ранее серб пропустил «мастерс» в Париже, который проходил с 28 октября по 3 ноября. В обновленном рейтинге АТР Джокович опустился с четвертой на пятую позицию, его обошел россиянин Даниил Медведев.