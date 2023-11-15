Джокович проиграл Синнеру на итоговом турнире ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в матче зеленой группы итогового турнира ATP — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Матч продолжался 3 часа 11 минут. 22-летний итальянец сделал 15 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету 36-летнего серба 20 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнтов (из 3).

Для обоих это был второй матч на турнире. У Синнера теперь две победы, а у Джоковича — одна победа и одно поражение.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

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