Джокович шокирован исчезновением китайской теннисистки Шуай Пэн
Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на информацию о том, что китайская теннисистка Шуай Пэн перестала выходить на связь.
«То, что она пропала, шокирует, это ужасно. Тем более она тот человек, которого я довольно много раз встречал в туре на протяжении предыдущих лет. Очень надеюсь, что ее найдут», — приводит слова теннисиста журналист Луиджи Гатто в Twitter.
Ранее спортсменка обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в насилии в социальной сети Weibo. Пост Шуай был удален через 20 минут и в сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также по слову «теннис». После этого Шуай Пэн перестала выходить на связь.
Сегодня, 15 ноября, в первом матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После чего в рекордный седьмой раз получил приз лучшего игрока ATP-тура в сезоне.
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