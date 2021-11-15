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Джокович шокирован исчезновением китайской теннисистки Шуай Пэн

22:07
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на информацию о том, что китайская теннисистка Шуай Пэн перестала выходить на связь.

«То, что она пропала, шокирует, это ужасно. Тем более она тот человек, которого я довольно много раз встречал в туре на протяжении предыдущих лет. Очень надеюсь, что ее найдут», — приводит слова теннисиста журналист Луиджи Гатто в Twitter.

Ранее спортсменка обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в насилии в социальной сети Weibo. Пост Шуай был удален через 20 минут и в сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также по слову «теннис». После этого Шуай Пэн перестала выходить на связь.

Сегодня, 15 ноября, в первом матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После чего в рекордный седьмой раз получил приз лучшего игрока ATP-тура в сезоне.

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