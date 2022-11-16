Джокович считает победу над Рублевым одной из лучших в сезоне

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым (6:4, 6:1) на итоговом турнире ATP. Джокович уже обеспечил себе место в полуфинале турнира.

«Сыграл очень-очень хорошо — один из лучших матчей сезона, несомненно. Против соперника, с которым всегда сложно. Он отлично борется, обладает многими сильными сторонами — подача и форхенд его большие оружия. Мне удалось найти правильный настрой и правильную игру в 10-м гейме первого сета. Он вел 40:15 или 40:30, мы провели длинный розыгрыш, и я в нем держался, сказал себе: «Шансы придут». А потом на сетболе выполнил потрясающий прием с первой подачи. Это меня окрылило, а он немного сбавил во втором сете, и я хотел это использовать в первых нескольких геймах. Вообще второй сет получился безупречным», — цитирует Джоковича tennistv.

Во второй встрече Красной группы позже встретятся Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине. Призовой фонд состязания 14,75 миллиона долларов.