Джокович: «Я чувствую, что могу соревноваться на самом высоком уровне, я буду продолжать»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, как долго он планирует выступать в ATP туре.

«Если я чувствую и играю так, как сегодня, это удовольствие и радость на корте, где бы я ни находился. Я хочу продолжать, пока у меня есть такое чувство. Очевидно, что его не будет в каждом матче, но пока у меня есть чувство, что могу соревноваться с ребятами на самом высоком уровне, я буду продолжать. Желание есть. Поддержка самых близких людей в моей жизни есть, так что посмотрим, как далеко я смогу зайти», — цитирует теннисиста Tennis.com.

Ранее серб переиграл австралийца Ринки Хидзикату во втором круге турнира в Майами — 6:0, 7:6 (7:1).