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Джокович рассказал о тренировке с Марреем

09:42
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о тренировке с британцем Энди Марреем.

«Я был очень рад его увидеть. Мы давно не виделись, поэтому было здорово сыграть с ним, — приводит слова Джоковича Tennis Majors. — Энди хорошо двигался по корту. Это очень хорошо, учитывая, что на грунте его бедрам тяжело. Мы также поболтали и вернулись в старые добрые времена, когда мы много времени проводили на корте во время матчей и тренировок».

Маррей в марте из-за травмы паха снялся с турнира в Майами. До этого 33-летний британец снялся с турнира в Дубае из-за рождения четвертого ребенка.

Теперь он пропустит турнир в Риме, однако надеется сыграть в Лионе или Женеве. Кроме того, он хочет принять участие в квалификации Открытого чемпионата Франции, если организаторы не предоставят ему специальное приглашение (wild card).

По его словам, за счет тренировок с лучшими игроками он сможет быстрее вернуть форму.

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