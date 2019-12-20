Джокович рассказал, кто готов заменить их с Надалем и Федерером

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович отметил, что с каждым годом смена поколений в мужском теннисе только приближается.

— Мы с Роджером и Рафом уже говорили, что это когда-нибудь случится, что нас сдвинут с первых трех строчек рейтинга и новые ребята станут выигрывать «Большие шлемы», — цитирует AFP Джоковича. — Мы пытаемся оттянуть смену поколений, но она приближается с каждым годом.

Доминик Тим два раза подряд играл в финале «Ролан Гаррос». Циципас выиграл последний итоговый турнир, а Александр Зверев победил в Лондоне в прошлом году. Они бросают вызов лучшим игрокам в мире, желая стать таковыми, и обязательно этого добьются.