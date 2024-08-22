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Сегодня, 07:43

Джокович сообщил, что сказал Алькарасу после победы в финале Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович считает, что испанец Карлос Алькарас еще не единожды выиграет олимпийское золото.

«Когда мы закончили финал, я сказал Карлосу у сетки, что очень благодарен ему за то, что он позволил мне выиграть золото. Вероятно, у него будет около 3 золотых медалей, прежде чем он уйдет на пенсию», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.

4 августа Джокович обыграл Алькараса в финале Олимпиады-2024 в одиночном разряде — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб впервые в карьере завоевал золото Олимпиады.

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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