Джокович рассказал, что его мотивируют собственные рекорды

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что постоянно ставит себе новые цели. Он отметил, что его мотивируют собственые рекорды.

— Рекорды Надаля? Это цель, — приводит sports.yahoo.com слова Джоковича. — Моя мотивация — превосходить собственные рекорды, раздвигать границы, это заставляет меня соревноваться. Я люблю играть в теннис, мне нравится соревноваться. Но турниры — это другое. Чтобы быть профессиональным теннисистом и играть на самом высоком уровне, действительно нужно ставить цели каждый день, каждый месяц, каждый год.

У меня они есть, как и у всех остальных. Конечно, я в курсе того, что мне выпала огромная честь бороться за исторические результаты и, возможно, добиться еще более великих достижений, это наряду с другими вещами подталкивает меня вперед.