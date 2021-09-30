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Джокович прокомментировал свое решение сняться с турнира в Индиан-Уэллсе

10:59
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Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое решение сняться с турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я хочу извиниться за то, что не смогу увидеться с болельщиками в Индиан-Уэллсе и не поиграю в пустыне, моем любимом месте. Надеюсь, встретимся в следующем году», — написал у себя в Twitter Джокович.

Сегодня, 30 сентября стало известно, что Джокович пропустит турнир в Индиан-Уэллсе. Спортсмен продолжает восстанавливаться после US Open, где в финале проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6).

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Иван Торопцев все материалы автора

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