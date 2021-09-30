Джокович прокомментировал свое решение сняться с турнира в Индиан-Уэллсе
10:59
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое решение сняться с турнира в Индиан-Уэллсе (США).
«Я хочу извиниться за то, что не смогу увидеться с болельщиками в Индиан-Уэллсе и не поиграю в пустыне, моем любимом месте. Надеюсь, встретимся в следующем году», — написал у себя в Twitter Джокович.
I am sorry I won't get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 29, 2021
Сегодня, 30 сентября стало известно, что Джокович пропустит турнир в Индиан-Уэллсе. Спортсмен продолжает восстанавливаться после US Open, где в финале проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6).
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