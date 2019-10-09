Джокович прокомментировал победу над Шаповаловым на турнире в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Денисом Шаповаловым (6:3, 6:3) на турнире в Шанхае. В следующем матче серб сыграет с Джоном Изнером.

— Рад вернуться на турнир, испытываю отличные ощущения от того, как хорошо я сегодня играл, — приводит пресс-служба АТР слова Джоковича. — Я знал, что Денис — очень опасный игрок. Он хорошо подавал, с высоким процентом первой подачи, в первом сете было трудно на приеме. Мне понадобилось время, чтобы приспособиться, начать читать подачу получше.

Но думаю, я тоже хорошо подавал. Использовал углы. Уверенно играл на задней линии. У меня не было проблем с болью в плече, так что никаких тревог. Все чувствуется и выглядит хорошо. Благодаря успешным выступлениям и множеству побед за карьеру в азиатской части сезона я ощущаю даже меньше давления, потому что больше уверен, что могу выступать на своем лучшем уровне