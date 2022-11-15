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Джокович — о победе над Циципасом: «Я действовал очень уверенно на протяжении всего матча»

Сергей Разин
корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в первом матче Итогового турнира ATP над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 7:6 (7:4).

«В первом гейме было очень важно прервать его подачу. Очевидно, что начинать с брейка подачи — это огромный толчок к уверенности, потому что мы оба знали, что матч будет напряженным. В последних нескольких турнирах мы провели несколько действительно равных матчей друг против друга. Было очень важно хорошо начать. Я действительно хорошо держал свою подачу на протяжении всего матча. Я провел отличный тай-брейк. Действовал очень уверенно на протяжении всего матча», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

В следующем матче Джокович 16 ноября встретится с Даниилом Медведевым, Циципас в этот же день сыграет против Андрея Рублева.

Новак Джокович
Стефанос Циципас
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