Джокович призывает отказаться от пятисетовых матчей ради молодых фанатов

Первая ракетка мира Новак Джокович считает, что в теннисе стоит отказаться от пятисетового формата матчей. По его словам, это необходимо для привлечения молодого поколения болельщиков.

— Я больше сторонник трехсетовых матчей, хотя «Шлемы» всегда были пятисетовыми. Так сложилось исторически, и я не знаю, есть ли шанс сейчас все изменить. Да, я больше сторонник проведения всех турниров в трехсетовом формате.

Мне просто кажется, что у нас достаточно турниров в течение года. У нас самый длинный сезон среди всех видов спорта в мире. Буквально каждую неделю мы проводим где-то турнир. Я не вижу причин, почему мы должны играть до пяти сетов, но так было всегда, это просто традиция.

Но внимание поклонников тенниса, особенно молодого поколения, стало короче. Чтобы улучшить продукт, а о теннисе я думаю как о маркетинговом продукте, мы должны адаптироваться к молодому поколению.

У нас есть шокирующая статистика, по которой средний возраст теннисных болельщиков — 61 год. Думаю, нам что-то нужно менять.

Мы — один из тех видов спорта, в которых придерживаются традиций. Я их уважаю, но все же некоторые изменения нужны. Будь то количество сетов, другой календарь, другая система очков — что угодно. Мы ведь не изучали ситуацию. Каждый раз когда об этом заходит разговор, я чувствую лишь небольшую поддержку, а не готовность решать проблему.