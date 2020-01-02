Джокович призвал объединить Кубок Дэвиса и ATP Cup

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович призвал организаторов Кубка Дэвиса и ATP Cup объединить турниры, поскольку они дублируют друг друга.

— Нам нужен один общий супер-кубок мира, называйте его как хотите, — цитирует straitstimes.com Джоковича. — Это не произойдет в следующем году. Но если ITF, Кубок Дэвиса и ATP быстро договорятся, это может произойти в 2022 году.

Надеюсь, это произойдет, потому что сложно собрать всех топовых футболистов на обоих турнирах. Между ними всего шесть недель, и они не помогают друг другу с точки зрения маркетинга и значимости события.