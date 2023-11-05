Джокович признался, что горд завоевать очередной трофей

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над Григором Димитровым в финале «мастерса» в Париже (6:4, 6:3).

«Это невероятно. Выиграть титул его после довольно сложных для меня обстоятельств на этой неделе. По сути, я был на грани поражения в трех матчах подряд: в четверг, пятницу и субботу. Я был очень близок к проигрышу в этих матчах и каким-то образом сумел найти дополнительный ресурс, когда он было необходим», — цитирует Джоковича ATP.

Он также сказал, что горд тем, что ему удалось завоевать очередной трофей.

Для 36-летнего серба эта победа на «мастерсах» стала 40-й в карьере. Всего на счету Джоковича 97 титулов на турнирах под эгидой ATP.