Джокович признался, что ему было трудно сохранять мотивацию после ухода Надаля из тенниса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал, как на него повлиял уход испанца Рафаэля Надаля из тенниса.

«Когда Рафа ушел, мне было сложно сохранять мотивацию к соревнованиям. Честно говоря, я не думал, что это так на меня повлияет, но часть меня ушла вместе с ним. Я не знал, что делать и как себя вести. Я чувствовал себя обескураженным на корте, но, к счастью, я нашел другие вещи, которые вдохновляют меня продолжать играть. Спустя шесть месяцев мне стало намного лучше», — приводит Tennis World USA слова Джоковича.

Надаль завершил карьеру в 2024 году в возрасте 38 лет. Всего за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «мастерс».