Джокович — о вылете с турнира в Мадриде: «Не уверен, что вернусь сюда как игрок»

Теннисист Новак Джокович прокомментировал свою игру на «мастерсе» в Мадриде.

«В этом году у меня было несколько случаев, когда я проигрывал в первом раунде, к сожалению. Мой уровень тенниса все еще не тот, которого я хотел бы. Это мог быть мой последний турнир в Мадриде, вполне возможно. Я не уверен, вернусь ли я. Так что я не знаю, не знаю, что сказать. Я имею в виду, я вернусь, но, может быть, уже не как игрок. Я надеюсь, что это не так, но это возможно», — цитирует Джоковича AS.

На турнире в столице Испании 37-летний серб уступил итальянцу Маттео Арнальди со счетом 3:6, 4:6 .

Ранее Джокович заявил, что принял решение отказаться от участия в «мастерсе» в Риме.

Джокович занимает 5-е место в мировом рейтинге. За карьеру он завоевал 99 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.