Джокович примет участие в турнире в Базеле впервые за 15 лет

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович примет участие в турнире ATP в Базеле, сообщила пресс-служба организации.

39-летний серб получил от организаторов турнира специальное приглашение. Он выступит в Базеле впервые за 15 лет. Ранее Джокович трижды выступал на турнире. В 2009 году он завоевал титул, в 2010-м — дошел до финала, а в 2011-м — до полуфинала.

Джокович 6 октября завоевал титул в Пекине. В финале он встречался с австралийцем Алексом де Минауром, который при счете 6:7 (3:7), 1:0 отказался от продолжения матча.

Турнир категории ATP 500 в Базеле состоится с 26 октября по 1 ноября.

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