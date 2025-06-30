Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

30 июня, 14:06

Джокович прекратил сотрудничество с фитнес-тренером Фил-Гричем

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил об уходе из его команды фитнес-тренера Гебхарда Фил-Грича.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» работал со специалистом с 2009 года. В разное время они прерывали сотрудничество, но затем вновь сходились.

«Я прекратил сотрудничество с Джиджи (Фил-Гричем) в роли активного фитнес-тренера, но он всегда будет для меня своего рода советником и консультантом — как в профессиональном плане, так и в личном. Мы очень близки, он почти как семья», — приводит журналист Саша Озмо слова Джоковича.

Новым фитнес-тренером серба стал Далибор Сирол, который ранее входил в команду Марии Шараповой, Янника Синнера и Милоша Раонича. Джокович отметил, что работает с ним уже несколько недель и ему нравится подход специалиста к делу.

«Теперь со мной будет ездить Далибор. Это своего рода испытательный срок, чтобы понять, подходим ли мы друг другу», — добавил Джокович.

Во вторник, 1 июля, сербский теннисист проведет первый матч на Уимблдоне. Он сыграет против Александра Мюллера из Франции.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Новак Джокович
Читайте также
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Хачанов проиграл 237-й ракетке мира Шану во втором круге турнира в Шанхае
Синнер вышел в третий круг турнира в Шанхае
Медведев отдал всего два гейма Сврчину во втором круге «мастерса» в Шанхае
У Рублева кошмарная серия поражений. Теперь вылетел от 173-й ракетки мира
Зверев вышел в третий круг турнира в Шанхае
Рублев проиграл 173-й ракетке мира Нисиоке во втором круге «мастерса» в Шанхае
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев и Рублев опустились на две строчки в чемпионской гонке ATP

Иванишевич о Циципасе: «Я никогда в жизни не видел более неподготовленного игрока»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости