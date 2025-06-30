Джокович прекратил сотрудничество с фитнес-тренером Фил-Гричем

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил об уходе из его команды фитнес-тренера Гебхарда Фил-Грича.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» работал со специалистом с 2009 года. В разное время они прерывали сотрудничество, но затем вновь сходились.

«Я прекратил сотрудничество с Джиджи (Фил-Гричем) в роли активного фитнес-тренера, но он всегда будет для меня своего рода советником и консультантом — как в профессиональном плане, так и в личном. Мы очень близки, он почти как семья», — приводит журналист Саша Озмо слова Джоковича.

Новым фитнес-тренером серба стал Далибор Сирол, который ранее входил в команду Марии Шараповой, Янника Синнера и Милоша Раонича. Джокович отметил, что работает с ним уже несколько недель и ему нравится подход специалиста к делу.

«Теперь со мной будет ездить Далибор. Это своего рода испытательный срок, чтобы понять, подходим ли мы друг другу», — добавил Джокович.

Во вторник, 1 июля, сербский теннисист проведет первый матч на Уимблдоне. Он сыграет против Александра Мюллера из Франции.