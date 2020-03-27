Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии

16:23
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
Теги:

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вместе с женой передал своей стране 1 миллион евро на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщает Reuters. На эти средства будут приобретены аппараты ИВЛ и прочее медицинское оборудование.

Ранее бывшая первая ракетка мира Ана Иванович закупила 35 аппаратов ИВЛ для сербских больниц.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир