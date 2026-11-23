Джокович поздравил Алькараса с победой на Итоговом турнире ATP

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович поздравил испанца Карлоса Алькараса с победой на Итоговом турнире ATP-2026 в Турине.

«Поздравляю!» — написал 39-летний серб на испанском языке, сопроводив сообщение в социальных сетях фотографией Алькараса.

22 ноября испанец обыграл первую ракетку мира Александра Зверева в финале Итогового турнира — 6:2, 7:6 (9:7). 23-летний теннисист впервые в карьере завоевал титул на Итоговом турнире ATP. Эта победа стала для него шестой в сезоне-2026 и 30-й за карьеру.

Алькарас стал четвертым теннисистом в истории, которому удалось выиграть все четыре турнира «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP. Ранее этого добились Андре Агасси, Роджер Федерер и Джокович.

Серб является рекордсменом по количеству побед на Итоговом турнире ATP — семь титулов. Последний из них он завоевал в 2023 году.