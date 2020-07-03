Джокович потребует возместить расходы игроков, если возобновление сезона отменят

Теннисисты из первой сотни мирового рейтинга обсуждают варианты возобновления сезона-2020, сообщает Marca.

Глава совета игроков Новак Джокович обеспокоен ситуацией с коронавирусом в США, из-за чего повышается вероятность того, что после US Open игроков посадят на карантин в Мадриде.

Также Джокович пообещал игрокам, что будет добиваться компенсации расходов на поездку в США, если турниры отменят в самый последний момент.