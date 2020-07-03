Джокович потребует возместить расходы игроков, если возобновление сезона отменят
3 июля 2020, 19:36
Теннисисты из первой сотни мирового рейтинга обсуждают варианты возобновления сезона-2020, сообщает Marca.
Глава совета игроков Новак Джокович обеспокоен ситуацией с коронавирусом в США, из-за чего повышается вероятность того, что после US Open игроков посадят на карантин в Мадриде.
Также Джокович пообещал игрокам, что будет добиваться компенсации расходов на поездку в США, если турниры отменят в самый последний момент.
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