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Джокович потребует возместить расходы игроков, если возобновление сезона отменят

3 июля 2020, 19:36
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Теннисисты из первой сотни мирового рейтинга обсуждают варианты возобновления сезона-2020, сообщает Marca.

Глава совета игроков Новак Джокович обеспокоен ситуацией с коронавирусом в США, из-за чего повышается вероятность того, что после US Open игроков посадят на карантин в Мадриде.

Также Джокович пообещал игрокам, что будет добиваться компенсации расходов на поездку в США, если турниры отменят в самый последний момент.

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