Джокович после ослабления ковидных ограничений в США может сыграть на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович может принять участие на US Open, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, на данный момент вакцинация от коронавируса является обязательным условием для въезда в США, однако 12 августа в стране ослабили некоторые рекомендации, касающиеся социального дистанцирования и карантина.

Напомним, по действующим на данный момент правилам Джокович не может въехать в США, так как не привит от коронавируса. Из-за этого он снялся с турнира в Цинциннати.