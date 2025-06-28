Теннис
28 июня, 15:29

Джокович пошутил, что ждет больше уважения от Алькараса

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович в шутку заявил, что испанец Карлос Алькарас не уважал его последние два года.

«Я жду от него немного больше уважения. Он говорит об уважении, но последние два года не проявлял его ко мне на этом корте», — приводит Daily Record слова спортсмена.

Джокович два года подряд проигрывал Алькарасу в финале Уимблдона. В 2023 году серб уступил испанцу со счетом 6:1, 6:7(6:8), 1:6, 6:3, 4:6, а в 2024-м — со счетом 2:6, 2:6, 6:7(4:7).

38-летний Джокович является чемпионом 24 турниров «Большого шлема». 22-летний Алькарас за карьеру выиграл пять «Шлемов».

