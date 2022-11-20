Джокович получит рекордные призовые в истории тенниса за победу на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович за победу на Итоговом турнире ATP получит рекордные призовые в истории тенниса.

35-летний серб не проиграл ни одного матча на турнире, а потому получит максимально возможную сумму — 4 740 300 долларов.

Это рекордная сумма в истории теннисных соревнований.

На групповом этапе Джокович обыграл российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева, а также грека Стефаноса Циципаса, в полуфинале серб оказался сильнее американца Тэйлора Фритца.

В финале Итогового турнира ATP Джокович был сильнее норвежца Каспера Рууда.