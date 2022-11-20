Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:52

Джокович получит рекордные призовые в истории тенниса за победу на Итоговом турнире ATP

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович за победу на Итоговом турнире ATP получит рекордные призовые в истории тенниса.

35-летний серб не проиграл ни одного матча на турнире, а потому получит максимально возможную сумму — 4 740 300 долларов.

Это рекордная сумма в истории теннисных соревнований.

На групповом этапе Джокович обыграл российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева, а также грека Стефаноса Циципаса, в полуфинале серб оказался сильнее американца Тэйлора Фритца.

В финале Итогового турнира ATP Джокович был сильнее норвежца Каспера Рууда.

Каспер Рууд
Новак Джокович
2
2
Читайте также
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ
Выстреливший в представителя СК РФ анапский должник не нанес ему вреда
Джо Байден отмечает свой 80-летний юбилей в кругу семьи в Белом доме
Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP Finals 2022: Медведев — три поражения в группе, Рублев — в полуфинале
Джокович повторил рекорд Федерера по числу выигранных Итоговых турниров ATP
Джокович победил Рууда и в 6-й раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP
Впервые в истории финал Итогового турнира ATP отсудит женщина
Рууд — о Джоковиче: «Он игрок, у которого вообще нет слабых мест»
Ольховский объяснил, что повлияло на поражение Рублева в полуфинале Итогового турнира ATP
Рууд — о победе над Рублевым: «Все шло по моему плану»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович повторил рекорд Федерера по числу выигранных Итоговых турниров ATP
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости