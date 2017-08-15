Джокович показал, как восстанавливается после травмы

Серб Новак Джокович в своем Фейсбуке рассказал, чем занимается во время восстановления после травмы. Напомним, что теннисист досрочно завершил свое выступление в этом сезоне из-за травмы локтя.

– Знаю, что вы задались вопросом – чем я занимаюсь и как проходит мое восстановление, – написал в своем Фейсбуке Джокович. – Каждый свободный момент я делаю терапию или нахожусь рядом с семьей. Это очень расслабляет, и я благодарен за такие моменты. Я и Стефан делаем маленькие машинки для него и малыша. Это счастье!