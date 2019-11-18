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Джокович показал, как готовится к финальной части Кубка Дэвиса

12:12
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Вторая ракетка мира Новак Джокович в своем Twitter опубликовал видео с тренировок перед начало финальной части Кубка Дэвиса.

Отмети, что проиграв три матча из трех на итоговом турнире года, россиянин Даниил Медведев отказался ехать в Мадрид на финальную часть этого турнира из-за усталости.

После провала в Лондоне Медведев не едет на Кубок Дэвиса

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