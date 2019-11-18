Джокович показал, как готовится к финальной части Кубка Дэвиса
12:12
Вторая ракетка мира Новак Джокович в своем Twitter опубликовал видео с тренировок перед начало финальной части Кубка Дэвиса.
Отмети, что проиграв три матча из трех на итоговом турнире года, россиянин Даниил Медведев отказался ехать в Мадрид на финальную часть этого турнира из-за усталости.
Practice in Madrid yesterday ?? #DavisCupMadridFinals @DavisCupFinals pic.twitter.com/hfuoXkgYwv— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 18, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...