Серб Новак Джокович поднялся на первую строчку чемпионской гонки ATP, россиянин Даниил Медведев стал пятым. Итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир в Монте-Карло, занимает седьмое место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 22 апреля

1 (2*). Новак Джокович (Сербия) – 2405

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 2280

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 1965

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 1550

5 (8). Даниил Медведев (Россия) – 1255

6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 1235

7 (97). Фабио Фоньини (Италия) – 1190

8 (6). Джон Иснер (США) – 1060

9 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 995

10 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 935

62 (58). Андрей Рублев (Россия) – 341...

69 (62). Карен Хачанов (Россия) – 290

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