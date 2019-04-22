Серб Новак Джокович поднялся на первую строчку чемпионской гонки ATP, россиянин Даниил Медведев стал пятым. Итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир в Монте-Карло, занимает седьмое место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 22 апреля
1 (2*). Новак Джокович (Сербия) – 2405
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 2280
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 1965
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 1550
5 (8). Даниил Медведев (Россия) – 1255
6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 1235
7 (97). Фабио Фоньини (Италия) – 1190
8 (6). Джон Иснер (США) – 1060
9 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 995
10 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 935
62 (58). Андрей Рублев (Россия) – 341...
69 (62). Карен Хачанов (Россия) – 290
* - положение в предыдущем рейтинге
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