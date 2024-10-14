Джокович поднялся на 6-е место в чемпионской гонке ATP
Серб Новак Джокович поднялся на две позиции в чемпионской гонке ATP. 37-летний теннисист обошел норвежца Каспера Рууда и россиянина Андрея Рублева и теперь занимает шестое место.
Первая пятерка осталась без изменений. Лидирует итальянец Янник Синнер, далее идут — Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев (Россия) и Тэйлор Фритц (США).
В топ-10 вошел болгарин Григор Димитров, сместив американца Томми Пола.
Чемпионская гонка ATP, 14 октября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6710
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6215
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4820
5 (5). Тэйлор Фритц (США) — 4290
6 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3910
7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3805
8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3580
9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3305
10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 2935