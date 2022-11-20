Джокович поделился впечатлениями от победы на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом в решающем матче Итогового турнира ATP (7:5, 6:3).

«Это финал. Обычно такие матчи решаются с очень небольшим перевесом. Выходя на корт, я знал, что Каспер играет очень хорошо. Мы оба подавали неплохо, и я думаю, что в некоторые решающие моменты, как, например, в 12-м гейме первого сета, мне удавалось взять инициативу в свои руки. Я заставлял его бегать, заставлял его играть. Мне хотелось быть очень агрессивным, и это отлично сработало. Я действительно доволен выступлением.

Семь лет с момента завоевания этого титула — это долгий срок. В то же время тот факт, что я ждал семь лет, делает эту победу еще более желанной и значимой", — приводит пресс-служба ATP слова Джоковича.

35-летний серб в 6-й раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера по этому показателю.