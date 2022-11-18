Джокович — о Медведеве: «Он потрясающий игрок. Я очень его уважаю»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от матча с 5-й ракеткой мира Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP (6:3, 6:7 (7:5), 7:6 (7:2)).

«У нас с Даниилом было несколько сражений в прошлом, и, выходя на сегодняшний матч, я знал, что это будет его последняя игра в сезоне, и он не хотел бы завершить ее поражением.

Я начал очень хорошо. У меня были шансы во втором сете, было несколько брейк-пойнтов, но он очень хорошо сыграл в эти решающие моменты. Он играл очень быстро, мне приходилось много бороться. При счете 4-5 я сумел хорошо прочитать его подачу и предугадать ее, оказавшись в хорошей позиции.

У него были тяжелые три матча, в которых он проиграл. Это нелегко, но он потрясающий игрок. Я очень его уважаю. Это была отличная борьба", — приводит Tennis World слова 35-летнего серба.

Джокович выиграл все три матча группового этапа и обеспечил себе место в полуфинале турнира.