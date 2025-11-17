Теннис
Сегодня, 13:05

Джокович побил рекорд Федерера по числу сезонов в топ-4 рейтинга ATP

Анастасия Пилипенко

Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, в 16-й раз в карьере закончил сезон в топ-4 мирового рейтинга ATP.

По итогам 2025 года Джокович сохранил четвертую позицию в мировом рейтинге и обновил рекорд по количеству сезонов в топ-4 теннисистов мира. Ранее это достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (15 сезонов в топ-4).

В текущем сезоне Джокович дошел до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема». Он также выиграл два турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция).

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Даниил Медведев впервые за пять лет сыграет в России. Примет участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге
Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP
Синнер второй раз подряд выиграл домашний Итоговый турнир. Алькарас дал бой, но не взял ни сета
Алькарас — Синнеру: «Надеюсь, мы сыграем с тобой еще не в одном финале»
Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»
  • Den Tarasov

    Новак пока что лучший всех времен и народов!

    17.11.2025

    • Алькарас рассказал о травме, полученной в финале Итогового турнира АТР

