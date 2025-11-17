Джокович побил рекорд Федерера по числу сезонов в топ-4 рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, в 16-й раз в карьере закончил сезон в топ-4 мирового рейтинга ATP.

По итогам 2025 года Джокович сохранил четвертую позицию в мировом рейтинге и обновил рекорд по количеству сезонов в топ-4 теннисистов мира. Ранее это достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (15 сезонов в топ-4).

В текущем сезоне Джокович дошел до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема». Он также выиграл два турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция).