Джокович победил Медведева и выиграл турнир в Париже

Серб Новак Джокович стал победителем теннисного турнира в Париже. В финале он одержал волевую победу над Даниилом Медведевым.

Россиянин выиграл первый сет со счетом 6:4. Но затем уступил в двух следующих партиях — 3:6, 3:6.

За 2 часа 15 минут матча 34-летний Джокович выполнил шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 25-летний Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка.

Этот титул позволил Джоковичу побить рекорд испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров серии «Мастерс», на счету серба их 37, в активе Надаля 36 побед на соревнованиях данной серии.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 4:6, 6:3, 6:3