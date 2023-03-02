Джокович победил Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Дубае
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае.
В четвертьфинале спортсмен победил поляка Хуберта Хуркача в двух сетах — 6:3, 7:5.
В полуфинале Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 8).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 6:3, 7:5
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