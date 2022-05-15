Джокович отметил хорошую физическую форму Циципаса перед финалом в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, чего ждет от предстоящей игры с греком Стефаносом Циципасом в финале турнира в Риме (Италия).

«В последний раз мы играли в финале «Ролан Гаррос». Теперь нас ждет встреча в еще одном финале крупнейшего турнира. Циципас сейчас в хорошей форме. В последние годы он был одним из двух или трех лучших игроков на грунте. Я жду серьезную битву и готов к ней», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Финальный матч теннисистов состоится сегодня, 15 мая.