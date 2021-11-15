Джокович отметил, что ему принято обойти Сампраса

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Каспером Руудом (7:6 (7:4), 6:2). После матча он получил приз как первая ракетка мира по итогам года для него это уже седьмой титул. Серб установил рекорд, обойдя американца Пита Сампарса, у которого шесть побед.

«Приятно закончить год лидером, — сказал Джокович в интервью после матча. — Это невероятно. Я не смог бы этого добиться без моей команды и моей семьи. Приятно обойти самого Пита Сампрас. В детстве он был примером для меня. То, что я побил его рекорд, это фантастика. Я не буду останавливаться на этом, хочу устанавливать новые рекорды».

В группе с Джоковичем и Руудом также выступают грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев.