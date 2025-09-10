Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

10 сентября 2025, 17:20

Джокович окончательно перебрался в Грецию со своей семьей

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович переехал в Грецию, сообщает греческий портал Tennis News.

По информации источника, 38-летний спортсмен арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин, где будет проживать на постоянной основе. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Во вторник Джокович появился в одном из теннисных клубов Афин. Там он тренировался со своим старшим сыном Стефаном.

О планах 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» перебраться в Грецию сообщалось в июне. Отмечалось, что переезд может быть оформлен через греческую программу «Золотая виза». Она предоставляет пятилетний вид на жительство гражданам стран, не входящих в ЕС, которые вложили значительные средства в экономику Греции.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Новак Джокович
Читайте также
Новак сообщил о снижении норматива продаж бензина на бирже до 10%
«Спартак» интересуется Тюкавиным, «Краснодар» смирился с уходом Сперцяна, «Зенит» нашел сменщика Соболеву. Главные трансферные слухи
Напал, избил и изнасиловал. Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвинили в тяжком преступлении
СМИ узнали о тысяче избыточных смертей из-за жары во Франции
«Помню ее последний вскрик». Мама Жоау Канселу погибла в автокатастрофе — он тоже был в машине, но чудом выжил
Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва связей с Россией
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Джокович: «К Уимблдону я лучше подготовился, чем к «Ролан Гаррос»
Синнер — о протестах топ-игроков на «Больших шлемах» из-за призовых: «Прогресс есть»
Андреева идет на Соболенко, Медведеву и Рублеву не повезло. Итоги жеребьевки Уимблдона
Янчук высказался о жеребьевке Уимблдона: «Российским теннисистам не повезло»
Медведев сыграет с Чиличем в первом круге Уимблдона, Рублев — с Сафиуллиным
Медведев: «Не многие верили, что я стану первой ракеткой мира. Люди не считали меня большим дарованием»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Австралийского теннисиста Хьюитта дисквалифицировали за толчок допинг-офицера

Беккер: «У нас есть Синнер и Алькарас. Раздражает, что остальные довольствуются ролью вторых или третьих»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости