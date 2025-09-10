Джокович окончательно перебрался в Грецию со своей семьей

Сербский теннисист Новак Джокович переехал в Грецию, сообщает греческий портал Tennis News.

По информации источника, 38-летний спортсмен арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин, где будет проживать на постоянной основе. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Во вторник Джокович появился в одном из теннисных клубов Афин. Там он тренировался со своим старшим сыном Стефаном.

О планах 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» перебраться в Грецию сообщалось в июне. Отмечалось, что переезд может быть оформлен через греческую программу «Золотая виза». Она предоставляет пятилетний вид на жительство гражданам стран, не входящих в ЕС, которые вложили значительные средства в экономику Греции.