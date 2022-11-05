Джокович одолел Циципаса и вышел в финал турнира в Париже
Серб Новак Джокович вышел в финале теннисного турнира в Париже.
В полуфинале он одолел грека Стефаноса Циципаса в трех сетах — 6:2, 3:6, 7:6 (7:4). Победная серия Джоковича теперь насчитывает 13 матчей.
В финале «Мастерса» в Париже он сыграет с датчанином Хольгером Руне.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:4)
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