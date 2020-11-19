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Джокович оценил подачу Медведева после матча на итоговом турнире ATP

06:23
Новак Джокович. Фото Twitter
Новак Джокович. Фото Twitter
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Серб Новак Джокович после поражения от россиянина Даниила Медведева на итоговом турнире ATP отметил уровень подач соперника. Также он признал, что сам сыграл не лучшим образом.

— Было трудно противостоять его подачам, — цитирует пресс-служба ATP Джоковича. — Он очень хорошо подает, отлично двигается. Это был не лучший матч с моей стороны. Я думаю, что мог и должен был сыграть лучше, но Медведеву следует отдать должное за его игру на топ-уровне.

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