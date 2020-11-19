Джокович оценил подачу Медведева после матча на итоговом турнире ATP

Серб Новак Джокович после поражения от россиянина Даниила Медведева на итоговом турнире ATP отметил уровень подач соперника. Также он признал, что сам сыграл не лучшим образом.

— Было трудно противостоять его подачам, — цитирует пресс-служба ATP Джоковича. — Он очень хорошо подает, отлично двигается. Это был не лучший матч с моей стороны. Я думаю, что мог и должен был сыграть лучше, но Медведеву следует отдать должное за его игру на топ-уровне.