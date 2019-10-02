Джокович обыграл Соеду во втором раунде турнира в Токио
12:12
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у японца Го Соеды (6:3, 7:5) во втором раунде турнира АТР в Токио (Япония).
Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде серб сыграет с победителем пары Йошихито Нишиока (Япония) — Люка Пуй (Франция).
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Го Соеда (Япония, WC) — 6:3, 7:5
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