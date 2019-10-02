Джокович обыграл Соеду во втором раунде турнира в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у японца Го Соеды (6:3, 7:5) во втором раунде турнира АТР в Токио (Япония).

Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде серб сыграет с победителем пары Йошихито Нишиока (Япония) — Люка Пуй (Франция).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Го Соеда (Япония, WC) — 6:3, 7:5