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Джокович обыграл Шварцмана на Итоговом турнире АТР

18:46
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович победил аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:2) в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания).

Матч продолжался один час и 19 минут. Соперники провели первый матч на турнире. В другом матче этой группы сегодня также сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Новак Джокович (Сербия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:2

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