Джокович обыграл Шварцмана на Итоговом турнире АТР
18:46
Сербский теннисист Новак Джокович победил аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:2) в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания).
Матч продолжался один час и 19 минут. Соперники провели первый матч на турнире. В другом матче этой группы сегодня также сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Токио 1970
Новак Джокович (Сербия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:2