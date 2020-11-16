Джокович обыграл Шварцмана на Итоговом турнире АТР

Сербский теннисист Новак Джокович победил аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:2) в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания).

Матч продолжался один час и 19 минут. Соперники провели первый матч на турнире. В другом матче этой группы сегодня также сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Новак Джокович (Сербия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:2